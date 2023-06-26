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26 июня, 23:14

Гендиректор «Ахмата» заявил, что клубу не поступали предложения по Конате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал о возможную продажу нападающего Мохамеда Конате.

«У агента работа такая — говорить и продавать. К этому нужно относиться с пониманием. Продать в Европу мы не можем. Если не выдумывать какие-то заумные схемы, то это невозможно. Продать в России? В России можем. Но предложений не было. Будут — мы их рассмотрим. Мы готовы отпустить любого футболиста, если поступит достойное предложение, устраивающее клуб. Наша задача была сохранить состав, который был, — мы это и сделали. Никого ли не рассматриваем на усиление? Опять же — кого рассматривать? В России те, кто нам нужны, необходимы и другим клубам. За границей мы можем рассматривать только свободных агентов. У нас же еще отключили все скаутские программы. Так что пока все сложно, но ничего страшного», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.

«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-ahmata-gotovy-otpustit-lyubogo-futbolista-no-predlozhenij-po-konate-ne-by-lo/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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