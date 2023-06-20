Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Локомотив» не обращался в клуб по поводу трансфера Конате

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил об отсутствии интереса к нападающему грозненской команды Мохамеду Конате.

«По поводу трансфера Мохамеда Конате к нам из «Локомотива» никто не обращался», — приводит слова Айдамирова Sport24.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.