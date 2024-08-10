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Сегодня, 06:16

Гендиректор «Акрона»: «Мы люди амбициозные и не можем продавать игроков просто для того, чтобы усредниться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что цель клуба — сохранение бюджета путем более дорогих продаж игроков и более дешевых приобретений.

«Клуб должен возвращать и реинвестировать средства за счет покупок игроков подешевле и продаж подороже. Это надо, чтобы сохранять бюджет и инвестиции от акционера на более-менее стабильном уровне, не увеличивая ничего.

Мне не кажется, что это подход «маленького» клуба. Можно отпустить игрока, а за деньги, полученные от хорошей сделки, купить, условно, двух других схожего уровня. Просто, может, кто-то их не видит. Задача «Акрона» как раз находить такие алмазы, чтобы не терять в качестве. У нас нет такого: лишь бы бюджет не увеличился. Мы люди амбициозные и не можем ставить задачу продать игрока, просто для того, чтобы усредниться», — приводит слова Власова Sport24.

После 3 матчей РПЛ «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России тольяттинская команда встретится с «Оренбургом» 10 августа.

Источник: Sport24
ФК Акрон
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