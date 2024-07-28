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Сегодня, 11:52

Гендиректор «Акрона» назвал исторической первую победу клуба в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе команды над «Факелом» (2:0) во втором туре РПЛ.

«Первая победа в РПЛ действительно историческая для нашего клуба. Надеюсь, дальше — больше! Наша минимальная цель — сохраниться в РПЛ, но мы абсолютно точно верим в свои силы и надеемся, что сможем сделать больше, чем просто сохраниться. Но сезон покажет, мы сыграли только два матча. Мы должны достичь, как минимум, нашей минимальной цели, а если получится забраться выше — замечательно, особенно если это будет заслуженно», — сказал Власов «СЭ».

«Акрон» набрал первые 3 очка в сезоне и располагается на шестом месте в таблице РПЛ. В следующем матче 30 июля команда сыграет в гостях с «Рубином» в групповом турнире FONBET Кубка России.

ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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