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Гендиректор «Арарат-Армения» Галстян: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»

Алина Савинова
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Генеральный директор ереванского «Арарат-Армения» Погос Галстян заявил, что в команде хотели бы видеть полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Для нашего чемпионата Захарян — это уже большая звезда. Конечно, если он решит поиграть в Армении, то все у нас будут только рады. Был бы праздник для нашего футбола. Отсюда действительно будет удобнее уезжать в Европу. Очень интересно, что может из этого получиться. Мы будем готовы ему предложить место в команде, если он объявит о желании поиграть в чемпионате Армении. Конечно, мы сразу же организуем все для Захаряна. Будем ждать, ха-ха», — цитирует Галстяна Sport24.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 27 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-19-gendirektor-ararat-armeniya-my-gotovy-predlozhit-zakharyanu-mesto-v-komande
Арсен Захарян
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