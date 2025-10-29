Гогнидзе объяснил, почему Шпилевский отказался возглавить «Динамо»

29 октября, 09:45
Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся поворотах в карьере бывшего главного тренера клуба из Лимасола, который сейчас возглавляет «Пари НН».
— Кокорин сказал, что для него стало неожиданным решение Шпилевского пойти в «Пари НН», потому что он за год или два до этого отказался от московского «Динамо». У вас есть понимание, почему он тогда не поехал в российский топ-клуб, а теперь возглавил команду намного ниже уровнем?
— Когда поступило предложение от «Динамо», он находился во главе «Ариса», который только что выиграл чемпионат Кипра и готовился стартовать в Лиге чемпионов. На тот момент было бы странно менять возможность поработать в ЛЧ пусть даже на сильную команду, но из чемпионата, откуда нет доступа в еврокубки.
Теперь же мы со Шпилевским еще до его решения поехать в Нижний Новгород завершили отношения по взаимному согласию. Алексей Николаевич отработал здесь три с половиной года, выиграл все, что можно, кроме национального Кубка, то есть чемпионат и Суперкубок; попал в групповой этап Лиги Европы. Это хороший цикл, здоровое время работы тренера с командой. Обеим сторонам нужна была свежая кровь, и для футбола это абсолютно нормально. Тренерам тоже нужно искать новые вызовы.
Что же до выбора в пользу Нижнего Новгорода, то, думаю, Алексей — это такой человек, который обладает огромным желанием работать. Насколько знаю, у него был вариант с варшавской «Легией», но ее ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. Думаю, предложение от «Пари НН» ему поступило в тот момент, когда он очень сильно хотел работать и не имел других серьезных предложений.
Все мы, когда пытаемся продать свой проект, хотим показать его светлые стороны. «Пари НН» — это в любом случае РПЛ, сильный чемпионат. У города новый стадион, который был построен к чемпионату мира-2018. Наверняка тренеру обещали усиление состава. Уверен, когда Шпилевскому поступило предложение, он суммировал все эти факторы и решил, что это хороший шанс зарекомендовать себя в более сильной лиге, чем кипрская. Другое дело, что там все зависит не только от него. Вопросы комплектования могут очень сильно повлиять на то, как выглядит тренер.
— Вы со Шпилевским на связи?
— Да, общаемся, — сказал Гогнидзе «СЭ».
gan75
С приличными игроками много кто мог бы поставить "взрослый" футбол. А так идёт сборка Мерседеса из комплектующих Лады...
29.10.2025
Grinopel
Думаю, многое изменилось. Сейчас Эспаньола с нацистами на фронте воюет.
29.10.2025
Vadson
с приличными игроками Шпилевский бы смог поставить "взрослый" футбол, в который играли его команды. Видно, во что он хочет играть, но вместо приличных игроков - роща "деревьев", которые неплохо интегрируются в разновидности автобусов и в атакующий футбол на генетическом уровне играть неспособны, за исключениям 1-3 игроков.
29.10.2025
gan75
Да нет, из самой что ни на есть Москвы. В 2009 году во время матча между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». С 120-летним юбилеем поздравляли...
29.10.2025
За спорт!
Да даже по именам.
29.10.2025
gan75
А на какие места заточен Рубин со времен Бердыева?...
29.10.2025
AlexCS4
Согласен. Один талант - не команда. Рубин в пример: подсел Даку и команда посыпалась. Татарам вообще надо убирать Рахимова - он "заточен" на 8-9 места.
29.10.2025
gan75
На одном Боселли далеко не уедешь. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...
29.10.2025
AlexCS4
Импонирует желание Шпилевского строить атакующую игру, но вот только это идет в ущерб обороне. Пока НН играет по "обратной" бразильской схеме: "Вы забьете нам сколько угодно, а мы - сколько сможем". :) Меньше забила только Махачкала, но она изначально играет в суровый автобус.
29.10.2025
Grinopel
Как-то не верится. Может фанаты Спартака из Тернополя?
29.10.2025
m_16
Всякое бывает. Фанаты Спартака вот одного австрийского художника очень уважают, с трибун поздравляют.
29.10.2025
gan75
В 16-19 веках польская знать выводила своих предков из сарматов, в отличие от основной массы населения. Античными авторами к сарматам причислялисьв том числе и аланы. Так что это генетическая холопская память :laughing:
29.10.2025
Grinopel
Он алан. Аланов в каталоге врагов не числится. Впускаем!
29.10.2025
gan75
Так он же австриец, ему можно
29.10.2025
gan75
Да, надо подождать. ПНН должен гарантированно пройти в лучшую лигу, никаких стыков...
29.10.2025
Andrey Cherkasov
да видно, что он строит и согласен, что похоже на Личку. Ну если всех устроит, что он вылетит с такой игрой, тогда надо подождать.
29.10.2025
Andrey Cherkasov
что с чем сравним? Давайте сравним со сравнимым, у НН состав на последнее место? У Акрона, Махачкалы сильно лучше состав? у НН состав на 4 подряд поражения, 3 из которых Ахмат, Сочи и Акрон, это из-за состава? А дальше у Шпилевского ЦСКА, Рубин и Зенит. Как думаете сколько очков наберет? Я думаю ни сколько.
29.10.2025
Grinopel
Ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. --- Ляхи белорусов ненавидят, хохлов за людей не считают, а Черчесов эту Легию тренировал, чемпионом делал.
29.10.2025
Ехидный старикан
Если твоя женщина ушла к другому,не расстраивайся,ещё не известно кому больше повезло.(народная мудрость)
29.10.2025
gan75
Ну хз. Шпили строит игру похожую на то, что было у Лички. Просто с составом ПНН это приговор. С Динамо может чего и получилось...
29.10.2025
gan75
"— Вы со Шпилевским на связи? — Да, общаемся, — сказал Гогнидзе", - так вот кто в Европе смотрит матчи ПНН...
29.10.2025
Дмитрий-НН
Еще как повезло с Карпиным
29.10.2025
За спорт!
А составы сравнить?
29.10.2025
Andrey Cherkasov
Судя по результатам НН, Динамо повезло
29.10.2025