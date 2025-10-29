Гогнидзе объяснил, почему Шпилевский отказался возглавить «Динамо»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся поворотах в карьере бывшего главного тренера клуба из Лимасола, который сейчас возглавляет «Пари НН».

— Кокорин сказал, что для него стало неожиданным решение Шпилевского пойти в «Пари НН», потому что он за год или два до этого отказался от московского «Динамо». У вас есть понимание, почему он тогда не поехал в российский топ-клуб, а теперь возглавил команду намного ниже уровнем?

— Когда поступило предложение от «Динамо», он находился во главе «Ариса», который только что выиграл чемпионат Кипра и готовился стартовать в Лиге чемпионов. На тот момент было бы странно менять возможность поработать в ЛЧ пусть даже на сильную команду, но из чемпионата, откуда нет доступа в еврокубки.

Теперь же мы со Шпилевским еще до его решения поехать в Нижний Новгород завершили отношения по взаимному согласию. Алексей Николаевич отработал здесь три с половиной года, выиграл все, что можно, кроме национального Кубка, то есть чемпионат и Суперкубок; попал в групповой этап Лиги Европы. Это хороший цикл, здоровое время работы тренера с командой. Обеим сторонам нужна была свежая кровь, и для футбола это абсолютно нормально. Тренерам тоже нужно искать новые вызовы.

Что же до выбора в пользу Нижнего Новгорода, то, думаю, Алексей — это такой человек, который обладает огромным желанием работать. Насколько знаю, у него был вариант с варшавской «Легией», но ее ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. Думаю, предложение от «Пари НН» ему поступило в тот момент, когда он очень сильно хотел работать и не имел других серьезных предложений.

Все мы, когда пытаемся продать свой проект, хотим показать его светлые стороны. «Пари НН» — это в любом случае РПЛ, сильный чемпионат. У города новый стадион, который был построен к чемпионату мира-2018. Наверняка тренеру обещали усиление состава. Уверен, когда Шпилевскому поступило предложение, он суммировал все эти факторы и решил, что это хороший шанс зарекомендовать себя в более сильной лиге, чем кипрская. Другое дело, что там все зависит не только от него. Вопросы комплектования могут очень сильно повлиять на то, как выглядит тренер.

— Вы со Шпилевским на связи?

— Да, общаемся, — сказал Гогнидзе «СЭ».