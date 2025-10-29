Видео
29 октября, 09:45

Гогнидзе объяснил, почему Шпилевский отказался возглавить «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся поворотах в карьере бывшего главного тренера клуба из Лимасола, который сейчас возглавляет «Пари НН».

— Кокорин сказал, что для него стало неожиданным решение Шпилевского пойти в «Пари НН», потому что он за год или два до этого отказался от московского «Динамо». У вас есть понимание, почему он тогда не поехал в российский топ-клуб, а теперь возглавил команду намного ниже уровнем?

— Когда поступило предложение от «Динамо», он находился во главе «Ариса», который только что выиграл чемпионат Кипра и готовился стартовать в Лиге чемпионов. На тот момент было бы странно менять возможность поработать в ЛЧ пусть даже на сильную команду, но из чемпионата, откуда нет доступа в еврокубки.

Теперь же мы со Шпилевским еще до его решения поехать в Нижний Новгород завершили отношения по взаимному согласию. Алексей Николаевич отработал здесь три с половиной года, выиграл все, что можно, кроме национального Кубка, то есть чемпионат и Суперкубок; попал в групповой этап Лиги Европы. Это хороший цикл, здоровое время работы тренера с командой. Обеим сторонам нужна была свежая кровь, и для футбола это абсолютно нормально. Тренерам тоже нужно искать новые вызовы.

Что же до выбора в пользу Нижнего Новгорода, то, думаю, Алексей — это такой человек, который обладает огромным желанием работать. Насколько знаю, у него был вариант с варшавской «Легией», но ее ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. Думаю, предложение от «Пари НН» ему поступило в тот момент, когда он очень сильно хотел работать и не имел других серьезных предложений.

Все мы, когда пытаемся продать свой проект, хотим показать его светлые стороны. «Пари НН» — это в любом случае РПЛ, сильный чемпионат. У города новый стадион, который был построен к чемпионату мира-2018. Наверняка тренеру обещали усиление состава. Уверен, когда Шпилевскому поступило предложение, он суммировал все эти факторы и решил, что это хороший шанс зарекомендовать себя в более сильной лиге, чем кипрская. Другое дело, что там все зависит не только от него. Вопросы комплектования могут очень сильно повлиять на то, как выглядит тренер.

— Вы со Шпилевским на связи?

— Да, общаемся, — сказал Гогнидзе «СЭ».

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.«Одни и те же люди утром идут в храм, а вечером кричат тренеру соперников, чтобы его дети умерли от рака». Интервью гендира клуба Кокорина
25

  • gan75

    С приличными игроками много кто мог бы поставить "взрослый" футбол. А так идёт сборка Мерседеса из комплектующих Лады...

    29.10.2025

  • Grinopel

    Думаю, многое изменилось. Сейчас Эспаньола с нацистами на фронте воюет.

    29.10.2025

  • Vadson

    с приличными игроками Шпилевский бы смог поставить "взрослый" футбол, в который играли его команды. Видно, во что он хочет играть, но вместо приличных игроков - роща "деревьев", которые неплохо интегрируются в разновидности автобусов и в атакующий футбол на генетическом уровне играть неспособны, за исключениям 1-3 игроков.

    29.10.2025

  • gan75

    Да нет, из самой что ни на есть Москвы. В 2009 году во время матча между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». С 120-летним юбилеем поздравляли...

    29.10.2025

  • За спорт!

    Да даже по именам.

    29.10.2025

  • gan75

    А на какие места заточен Рубин со времен Бердыева?...

    29.10.2025

  • AlexCS4

    Согласен. Один талант - не команда. Рубин в пример: подсел Даку и команда посыпалась. Татарам вообще надо убирать Рахимова - он "заточен" на 8-9 места.

    29.10.2025

  • gan75

    На одном Боселли далеко не уедешь. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...

    29.10.2025

  • AlexCS4

    Импонирует желание Шпилевского строить атакующую игру, но вот только это идет в ущерб обороне. Пока НН играет по "обратной" бразильской схеме: "Вы забьете нам сколько угодно, а мы - сколько сможем". :) Меньше забила только Махачкала, но она изначально играет в суровый автобус.

    29.10.2025

  • Grinopel

    Как-то не верится. Может фанаты Спартака из Тернополя?

    29.10.2025

  • m_16

    Всякое бывает. Фанаты Спартака вот одного австрийского художника очень уважают, с трибун поздравляют.

    29.10.2025

  • gan75

    В 16-19 веках польская знать выводила своих предков из сарматов, в отличие от основной массы населения. Античными авторами к сарматам причислялисьв том числе и аланы. Так что это генетическая холопская память :laughing:

    29.10.2025

  • Grinopel

    Он алан. Аланов в каталоге врагов не числится. Впускаем!

    29.10.2025

  • gan75

    Так он же австриец, ему можно

    29.10.2025

  • gan75

    Да, надо подождать. ПНН должен гарантированно пройти в лучшую лигу, никаких стыков...

    29.10.2025

  • Andrey Cherkasov

    да видно, что он строит и согласен, что похоже на Личку. Ну если всех устроит, что он вылетит с такой игрой, тогда надо подождать.

    29.10.2025

  • Andrey Cherkasov

    что с чем сравним? Давайте сравним со сравнимым, у НН состав на последнее место? У Акрона, Махачкалы сильно лучше состав? у НН состав на 4 подряд поражения, 3 из которых Ахмат, Сочи и Акрон, это из-за состава? А дальше у Шпилевского ЦСКА, Рубин и Зенит. Как думаете сколько очков наберет? Я думаю ни сколько.

    29.10.2025

  • Grinopel

    Ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. --- Ляхи белорусов ненавидят, хохлов за людей не считают, а Черчесов эту Легию тренировал, чемпионом делал.

    29.10.2025

  • Ехидный старикан

    Если твоя женщина ушла к другому,не расстраивайся,ещё не известно кому больше повезло.(народная мудрость)

    29.10.2025

  • gan75

    Ну хз. Шпили строит игру похожую на то, что было у Лички. Просто с составом ПНН это приговор. С Динамо может чего и получилось...

    29.10.2025

  • gan75

    "— Вы со Шпилевским на связи? — Да, общаемся, — сказал Гогнидзе", - так вот кто в Европе смотрит матчи ПНН...

    29.10.2025

  • Дмитрий-НН

    Еще как повезло с Карпиным

    29.10.2025

  • За спорт!

    А составы сравнить?

    29.10.2025

  • Andrey Cherkasov

    Судя по результатам НН, Динамо повезло

    29.10.2025

    ФК Динамо (Москва)
    Алексей Шпилевский
