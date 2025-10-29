Видео
29 октября, 10:05

Гогнидзе: «Шпилевский — приверженец философии «Ред Булла», но не догматик»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о принципах нынешнего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, ранее успешно тренировавшего клуб из Лимасола и сделавшего его единственный раз в истории чемпионом Кипра.

— О Шпилевском говорят, что у него четкая футбольная философия и он отталкивается от нее вне зависимости от того, какие игроки в его распоряжении. Так ли это?

— Можно сказать, что вы в своем вопросе назвали его догматиком. Считаю, это не совсем так. Безусловно, Шпилевский — приверженец философии футбола «Ред Булла», которая подразумевает высокий прессинг, вертикальную игру, его не интересует владение мячом ради владения. Но за три с половиной года здесь в различных ситуациях, матчах, с разными доступными и недоступными ему игроками он вынужден был не раз адаптироваться и показывал, что умеет это делать очень хорошо. Обладает способностью менять и модифицировать свою игровую модель, исходя из того, кто есть в его распоряжении.

Например, был период, когда в нашем распоряжении были только возрастные нападающие, не способные прессинговать. Соответственно, он менял под это модель, и делал это удачно. Так что не назову его упертым догматиком, не способным меняться. Он может находить рецепты в сложных ситуациях.

— Что он за человек?

— Очень эмоциональный, горит игрой. И эта эмоция, если все складывается, часто заряжает команду и дает ей импульс даже в сложных играх склонять чашу весов на свою сторону. Понятно, что у всех тренеров такого склада есть и обратная сторона — например, нередко он из-за перехлеста эмоций получал красные карточки, и, когда команда играла без него на бровке, она действовала несколько по-другому.

— Пример Деяна Станковича показывает, что иногда даже лучше, когда излишне пылкий тренер смотрит игру сверху — порой кажется, что серб «Спартаку» своими эмоциями только мешает.

— Эмоции бывают разные. Насколько могу судить со стороны о Станковиче, у него просто какой-то невероятный уровень эмоциональности. У Алексея все-таки такого нет, я бы сказал, что он эмоционален по делу. Да, он заряжает, но он не орет просто так без разбора каждую секунду. Хотя иногда бывает, что команде от этого нужна пауза, она устает, — сказал Гогнидзе «СЭ».

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.«Одни и те же люди утром идут в храм, а вечером кричат тренеру соперников, чтобы его дети умерли от рака». Интервью гендира клуба Кокорина
3

  • руслан магомедов

    шпилевский копия витька-гандилы, какая хвилософия, оно вас к цугундиру приведет, второй витек-туебень, эмоции и прочая хрень. Оно ноль.

    29.10.2025

  • gan75

    19 матчей, 15 поражений, 1 ничья.. Не, не догматик...

    29.10.2025

  • ViktorDiktor®

    Про Канта- знаю, Гегеля- читал... про Шпилевского-не...не слышал... :rofl:

    29.10.2025

