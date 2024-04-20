Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Пока нет желания выдвигаться в исполком РФС»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о том, хотел бы он выдвинуть свою кандидатуру в исполком РФС.

«Я свою кандидатуру не выдвигал и пока нет такого желания. Очень много вопросов по футбольному клубу «Балтика», которые решаем. Есть ли понимание, когда будет голосование по кандидатурам? Понимание есть, но официальной информации еще нет», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

Ранее появилась информация о том, что бывший председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев покинет исполком РФС. В ближайшее время РПЛ должна определиться со следующим кандидатом на вакантное место.