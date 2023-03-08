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Сегодня, 14:05

Гендиректор «Бешикташа» Казанчи подтвердил, что клуб не предлагал за Баринова больше 1,5 миллиона евро

Алина Савинова
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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий клуб.

«Баринов — важный игрок для клуба, поэтому я могу понять их позицию и недовольство. Но у нас тоже есть определенный бюджет. Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 миллион евро, и мы просто закрыли дело», — приводит Sport24 слова Казанчи.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-gendirektor-beshiktasha-podtverdil-chto-klub-ne-predlagal-za-barinova-bolshe-15mln
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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