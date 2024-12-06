Гендиректор «Црвены Звезды»: «Дркушич не вернется в «Зенит» зимой, он нужен нам»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что защитник Ваня Дркушич останется в команде до конца сезона.

«Вернется ли Дркушич в «Зенит» уже зимой? Мы сохраним Ваню до конца сезона. Он нужен нам», — приводит Odds.ru слова Терзича.

Ранее сербское издание Sportklub сообщило, что руководство «Зенита» недовольно тем, что Дркушич получает мало игрового времени в сербском клубе. Из-за этого словенец может досрочно вернуться в Петербург уже зимой.

25-летний словенец перешел в «Зенит» из «Сочи» в августе и сразу был отдан в годичную аренду в «Црвену Звезду». В этом сезоне защитник принял участие в 6 матчах и отметился одним голом.