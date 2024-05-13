Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт»

Сегодня, 18:42
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с вратарем Игорем Акинфеевым.
Соглашение 38-летнего голкипера с армейцами рассчитано до июня 2024 года.
— У Акинфеева заканчивается контракт летом. Он примет участие Братском кубке?
— Если он захочет, то он продлит контракт, — заявил Бабаев.
Ранее Акинфеев признался, что не переживает об окончании его контракта с ЦСКА.
Голкипер является воспитанником московского клуба, он провел в нем всю карьеру. В текущем сезоне 38-летний вратарь сыграл 25 матчей за ЦСКА, пропустил 32 мяча и 8 раз сохранял ворота армейцев в неприкосновенности.