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Сегодня, 18:42

Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с вратарем Игорем Акинфеевым.

Соглашение 38-летнего голкипера с армейцами рассчитано до июня 2024 года.

— У Акинфеева заканчивается контракт летом. Он примет участие Братском кубке?

— Если он захочет, то он продлит контракт, — заявил Бабаев.

Ранее Акинфеев признался, что не переживает об окончании его контракта с ЦСКА.

Голкипер является воспитанником московского клуба, он провел в нем всю карьеру. В текущем сезоне 38-летний вратарь сыграл 25 матчей за ЦСКА, пропустил 32 мяча и 8 раз сохранял ворота армейцев в неприкосновенности.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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