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Сегодня, 22:32

Бабаев о победе ЦСКА над «Спартаком»: «По делу сегодня взяли три очка. Надеюсь, так и продолжим»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Впечатления положительные. Давно не выигрывали на «Лукойл Арене». По делу сегодня взяли три очка, вышли в тройку. Надеюсь, так и продолжим. Что касается премиальных, думаю это внутренний вопрос команды, но ребят мы по достоинству отблагодарим. Игра напоминала битву. Считаю, в этом компоненте мы были сильнее.
За что борется ЦСКА? За победу в каждом матче. Мы хотим подниматься как можно выше в таблице и приближаться к трофеям. Верю ли в чемпионство? Это не вопрос веры. Пока есть шансы, надо бороться. До финального свистка 30-го тура необходимо прилагать все усилия, чтобы подняться как можно выше. А там уже посмотрим», — сказал Бабаев.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. «Спартак» с 50 очками опустился на четвертую строчку.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
ЦСКА

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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