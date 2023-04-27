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Судейство

Сегодня, 19:10

Бабаев о встрече ЦСКА с главой судей Каманцевым: «Это будет более открыто, чтобы ни у кого не возникало вопросов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил «СЭ» на вопрос о том, когда клуб планирует проводить встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.

«Договорились, что просто получим соответствующее приглашение. Это будет более централизованно, открыто, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов и инсинуаций», — сказал Бабаев «СЭ».

В среду, 26 апреля президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы лиги на заседании общего собрания договорились провести встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым по окончании сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
Роман Бабаев
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