Бабаев о встрече ЦСКА с главой судей Каманцевым: «Это будет более открыто, чтобы ни у кого не возникало вопросов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил «СЭ» на вопрос о том, когда клуб планирует проводить встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.

«Договорились, что просто получим соответствующее приглашение. Это будет более централизованно, открыто, чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов и инсинуаций», — сказал Бабаев «СЭ».

В среду, 26 апреля президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы лиги на заседании общего собрания договорились провести встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым по окончании сезона-2022/23.