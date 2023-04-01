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Сегодня, 11:00

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос, будет ли продлен контракт с Дивеевым

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о «СЭ» о ситуации с новым контрактом защитника Игоря Дивеева.

— Дивеев, только недавно восстановившийся от травмы, попросил замену?

— Травма любого футболиста очень сильно нас расстраивает. Тем более, Игорь не так давно восстановился, прошел курс длительного лечения. Его замена стала ложкой дегтя. Сейчас у него достаточно нестандартная травма — повреждена косая мышца живота. Игорь получил довольно болезненный ушиб, который стал причиной этого повреждения. Что поделать... Это футбол. Никто от таких вещей не застрахован. Дивеев — боец, уверен, что он восстановится быстрее тех сроков, которые обсуждаются внутри клуба.

— Ориентировочные сроки его восстановления — это где-то месяц?

— Да. Примерно так.

— А есть ли подвижки в вопросе продления контракта с Дивеевым?

— Да, есть. Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени.

— Будет ли он найден?

— Повторюсь, идет диалог, и есть желание самого Игоря остаться в ЦСКА. Для меня это самый главный показатель в таких случаях. Потому что если у футболиста возникают какие-то сомнения, то это уже совсем другая тактика ведения переговоров. Дивеев мне лично говорил, что желает продолжить карьеру в нашем клубе. А дальше — это уже работа менеджмента ЦСКА и представителей игрока. Всем нам нужно найти оптимальный вариант.

— При этом в прессе периодически появляются новости о предметном интересе к защитнику со стороны зарубежных клубов. Так, Дивеева, например, сватают в «Наполи».

— Насколько я знаю, «Наполи» опроверг эту информацию. К подобным новостям отношусь спокойно. Это могут быть и вбросы, которые имеют под собой определенную цель. Если бы было предложение от любого клуба, тем более такого уровня, как «Наполи», думаю, Дивеев и его агенты узнали бы об этом первыми.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Нынешний контракт 23-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года.

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Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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