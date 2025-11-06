Видео
6 ноября, 08:45

Бабаев: «Мы все хотим, чтобы легионеры были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о лимите на легионеров в РПЛ.

«Мы все хотим, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов. Получается ли это всегда? Нет, не всегда, в том числе и у ЦСКА. Поэтому по поводу качественного критерия с министром согласен. Другой вопрос, что достаточно сложно только ограничительными мерами добиться результата. Где гарантия, что не важно, каким будет лимит, эти футболисты будут соответствовать нашим ожиданиям по уровню и качеству?» — сказал Бабаев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

6

  • Марко Петкович

    Об этом и речь. Пока вы занимаетесь распилами привозами непонятных пассажиров (ну кроме Зенита). Давно понятно, что большинство что привозится - это неликвид, и ничем не сильнее наших футболистов

    06.11.2025

  • m_16

    Можно же иначе смотреть на ситуацию, как братской КНДР. Это не Россия изгой, это мы весь мир отстранили. Потому что они там все 3,14дорасы, а мы здесь огромный коллективный д'Артаньян.

    06.11.2025

  • Gordon

    Хоть у кого-то кроме Карпина хватит яиц не согласиться с этой пародией на министра?

    06.11.2025

  • AK-09

    Вчера,в игре с Махачкалой,особенно было видно,какой шлак завезли в команду.Такого г...а даже в дворовом футболе,уже нет.А Бабаев умудрился найти.

    06.11.2025

  • Трулятрам

    Ни один нормальный легионер не поедет играть и строить свою карьеру в страну, которая не участвует в международных соревнованиях и является страной-изгоем.

    06.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Например, Гуарирапа был на голову (по росту)сильнее многих воспитанников Цска, не говоря уж о Фуксе... Ну, и?:rofl:

    06.11.2025

    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Роман Бабаев
