Бабаев: «Мы все хотим, чтобы легионеры были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о лимите на легионеров в РПЛ.

«Мы все хотим, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов. Получается ли это всегда? Нет, не всегда, в том числе и у ЦСКА. Поэтому по поводу качественного критерия с министром согласен. Другой вопрос, что достаточно сложно только ограничительными мерами добиться результата. Где гарантия, что не важно, каким будет лимит, эти футболисты будут соответствовать нашим ожиданиям по уровню и качеству?» — сказал Бабаев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».