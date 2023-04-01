Гендиректор ЦСКА: «Возвращение Эджуке? Сценарий маловероятный»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабабев дал понять, что атакующий полузащитник Чидера Эджуке больше не будет выступать за москвичей.

— Вопрос об Адольфо Гайче. Аргентинец играет в аренде в Серии А, за «Верону», но в семи матчах, увы, не отметился голами...

— Да, у него пока не получается поразить ворота. Однако в Италии Адольфо постоянно играет, а здесь, думаю, он был бы лишен такой возможности. Плюс Антон Заболотный стал чаще выходить на поле в составе ЦСКА и, по мнению многих, прибавил.

— Чидера Эджуке приостановил контракт с ЦСКА, уехал в аренду в «Герту». Сейчас он травмирован, уже несколько месяцев не играет и, по сообщениям зарубежных СМИ, немецкий клуб даже хочет досрочно прекратить сотрудничество с футболистом. Возможно ли возвращение нигерийца в ЦСКА или дверь для него в ваш клуб уже навсегда закрыта?

— Понятно, что Эджуке поступил не очень корректно. Но пока он еще футболист ЦСКА, и мы должны быть с ним на связи. Травма достаточно надолго выбила его из колеи. Возращение в ЦСКА? Сценарий маловероятный.

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал три голевые передачи в 16 матчах.