Гендиректор «Динамо» назвал главные открытия и разочарования первой части сезона

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» назвал три открытия и три разочарования первой части сезона РПЛ.

— Открытия: прогресс наших молодых футболистов, новый формат Кубка России. Селебрити-маркетинг в российском футболе: игра «Динамо» — «Амкал» с голом Овечкина, регулярные концерты звезд шоу-бизнеса на стадионах, автограф-сессия Влада А4.

Разочарования: решение ФИФА и отъезд легионеров, отсутствие еврокубков, тяжелые травмы ряда наших ведущих футболистов — Норманна, Фернандеса, Грулева, — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.