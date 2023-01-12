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Сегодня, 20:45

Гендиректор «Динамо» назвал главные открытия и разочарования первой части сезона

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» назвал три открытия и три разочарования первой части сезона РПЛ.

— Открытия: прогресс наших молодых футболистов, новый формат Кубка России. Селебрити-маркетинг в российском футболе: игра «Динамо» — «Амкал» с голом Овечкина, регулярные концерты звезд шоу-бизнеса на стадионах, автограф-сессия Влада А4.

Разочарования: решение ФИФА и отъезд легионеров, отсутствие еврокубков, тяжелые травмы ряда наших ведущих футболистов — Норманна, Фернандеса, Грулева, — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

Павел Пивоваров. «Вместо убыточных РПЛ и Кубка получили два прибыльных соревнования». Пивоваров — об итогах года

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