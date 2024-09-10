Пивоваров — о результативности Тюкавина: «Совершенно не согласен, что Костя стал хуже играть»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» поделился мнением о результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Мало матчей еще сыграно. Совершенно не согласен, что Костя стал хуже выступать, как вы это говорите. Тюкавин играет довольно ярко. Просто в целом в этом году у команды не самая высокая реализация. Но все наладится.

Понятно, что соперники ищут «противоядие», играя против Тюкавина. Костя — звезда, на нему по-особому настраиваются. Но Тюкавина это должно только развивать! Сказывается ли появление ребенка в семье? Костя в плане режима, самоотдачи — уникальный футболист, из спортивной семьи. Наблюдаю за ним на матчах, и у меня нет сомнений, что психологически ничего не может повлиять на него», — сказал Пивоваров «СЭ».

В седьмом туре РПЛ Тюкавин не забил пенальти в матче с «Оренбургом» (2:2). Всего на счету 22-летнего форварда в этом сезоне 8 игр во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал две результативные передачи.