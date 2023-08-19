Гендиректор «Динамо»: «Когда Карраскаль появится в Новогорске? Когда договоримся»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с журналистами ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

— Довольны ли судейством?

— Судейство, мне кажется, было нормальным. В ключевых эпизодах судья поддерживал уровень желтых карточек. Все нормально. Был эпизод с Тюкавиным, мы его посмотрим.

— Когда Карраскаль появится в Новогорске?

— Когда договоримся.

— Переговоры есть?

— Мы такие вещи не комментируем сейчас.

— Договоренность близка?

— Не комментируем.

— Но вы сказали: «Когда договоримся».

— Ну если договоримся.

— Что мешает сейчас договориться?

— Процесс.

— Дошли ли деньги до Чавеса?

— Не комментируем. Там идет движение. Как только все закончится, футболист приедет, пройдет медосмотр, мы объявим.

— Карраскаль — замена Захаряну?

— Коллеги, мы будущие трансферы не комментируем.