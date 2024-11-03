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Сегодня, 13:07

Гендиректор «Динамо» Пивоваров назвал Дерунца любимым футбольным комментатором

Алина Савинова
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал своего любимого комментатора.

«Дмитрий Дерунец. Чем он хорош? Своей принципиальной позицией по отношению к нашему клубу», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

1 ноября стало известно, что онлайн-кинотеатр Okko стал новым официальным спонсором «Динамо». Сотрудничество в сезоне-2024/25 с возможностью продления предполагает как рекламные и кросс-промо опции, так и возможности и привилегии для болельщиков клуба и подписчиков сервиса.

После 14 туров РПЛ «Динамо» с 27 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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