Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил новую модель распределения доходов и расходов в РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новую модель распределения доходов и расходов в РПЛ.

Ранее РПЛ объявила, что из части коммерческих поступлений по действующим соглашениям с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по нескольким критериям: посещаемость и медиаактивность. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

«Вопрос обсуждается, но тут надо разговаривать с главой правления РПЛ. Не буду раскрывать внутренние моменты. Мое мнение — посещаемость мы должны увеличивать от сезона к сезону. И ориентироваться надо на показатели предыдущего сезона. А результат — 16 800 зрителей достижим в перспективе», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В турнирной таблице чемпионата России команда Марцела Лички (9 очков) после 4-х туров занимает второе место.