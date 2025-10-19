Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о результатах после 12 туров: «Очков сильно меньше, чем мы ожидали»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы после ничьей с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

— Могли сыграть лучше, могли набрать больше очков, — начал Пивоваров. — Результаты за 12 туров? Очков сильно меньше, чем мы ожидали. И мы не находимся не на том месте, на которым хотим оказаться по итогам.

С трибуны эпизод с пенальти был максимально легковесным. Вопросы к арбитру есть. Кажется, что некоторых угловых не было. Когда наш игрок лежал, то игра продолжалась. Когда лежал футболист «Ахмата», то встреча останавливалась.

— Вы рассматривали кандидатуру Черчесова после ухода Карпина?

— Некорректно сейчас об этом говорить. Главный тренер утвержден. Поэтому нет смысла это обсуждать.

— Правда, что «Динамо» будет искать вратаря зимой?

— Мы не ставим этот вопрос. У нас достаточное количество вратарей в заявке. Да, мы много пропустили и допустили много ударов. Но Курбан Расулов — молодой вратарь. Для него это шаг вперед. Давайте будем его поддерживать. Его вины в пропущенных голах нет. Нужно работать дальше, — сказал Пивоваров.

«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.