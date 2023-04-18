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Сегодня, 15:35

Гендиректор «Динамо» Пивоваров отметил значимость 100-летнего юбилея московского клуба

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что столетний юбилей является значимым событием для московского клуба.

«Столетие для клуба значимо. У нас целый комплекс мероприятий. На неделе будет открытие магазина в ГУМе, также будет открыт музей общества «Динамо». В ГУМе будет выставка. Следите за новостями, будет еще много событий», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

«Динамо» было основано18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.

Источник: https://tass.ru/sport/17550519
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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