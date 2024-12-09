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Судейство

Сегодня, 19:18

Пивоваров поддержал возвращение Хачатурянца в российское судейство: «Он горит желанием развивать наш футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российский судейский корпус.

— Была информация, что Ашот Хачатурянц может вернуться в судейский корпус. Как вы на это смотрите?

— Да, такая информация обсуждается. Будет здорово, если это произойдет. У Ашота Рафаиловича большой авторитет, много знаний. Самое главное, что он горит желанием развивать наш футбол.

— В каком качестве вы его видите?

— Не готов комментировать. В любом, на которое он согласен, так скажу.

Ранее о возможном возвращении Хачатурянца в российский судейский корпус сообщалось в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

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Ашот Хачатурянц
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