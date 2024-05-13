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Сегодня, 17:52

Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился мнением о проведении Братского Кубка

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал участие команды в турнире Братский Кубок.

«Сегодня мы сделаем подарок болельщикам наших клубов. Вы знаете об исторических взаимоотношениях фанатов «Динамо» и ЦСКА. Они переросли в глубокие партнерские отношения. Мы с Романом Юрьевичем Бабаевым активно участвуем в отраслевой работе. Во многом обмениваемся различными практиками. В прошлом году решили выйти на новый уровень взаимодействия и организовать турнир. Мы внедрили в его формат новые правила, провели два матча. Нам удалось привлечь большое количество болельщиков, больше 25 тысяч пришло на этот турнир. Как нам показалось, мы сделали что-то интересное, новое. Задумались о том, чтобы этот формат масштабировать», — сказал Пивоваров.

Турнир пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: ОФК «Белград» и «Партизан».

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