Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ прокомментировал отставку Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
— Это решение тренера, какая может быть неустойка. Много общался с Карпиным последние месяцы, не буду комментировать. Его решение. Лучше задавайте ему вопросы.
Решение было достаточно неожиданным. Теперь все назад не вернуть. У нас на данный момент главный тренер Ролан Гусев. Мы его поддерживаем и с поздравляем с победой, — сказал Пивоваров.
Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. С 20 очками бело-голубые поднялись на девятое место в РПЛ.
