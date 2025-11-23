Видео
Сегодня, 19:47

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Отставка Карпина — его решение. Лучше задавайте ему вопросы»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ прокомментировал отставку Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

— Это решение тренера, какая может быть неустойка. Много общался с Карпиным последние месяцы, не буду комментировать. Его решение. Лучше задавайте ему вопросы.

Решение было достаточно неожиданным. Теперь все назад не вернуть. У нас на данный момент главный тренер Ролан Гусев. Мы его поддерживаем и с поздравляем с победой, — сказал Пивоваров.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. С 20 очками бело-голубые поднялись на девятое место в РПЛ.

