Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:01

Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о мероприятиях в честь столетия клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» высказался о запланированных активностях в честь столетия бело-голубых.

— Большая дата, столетие. Открыли магазин «Динамо». Планируются другие активности?

— Еще планируются активности. Но мы не будем раскрывать все наши планы. То, что сейчас у нас есть — это выставка, фонтан. И мы участвуем в музее.

— Насколько дорого обходится «Динамо» сотрудничество с ГУМом?

— Финансовую составляющую раскрывать не будем. Да, проект масштабный.

— Мы видели примеры празднований столетий других московских клубов. Можно ли сказать, что ваше лучшее?

— Вы смотрите со стороны. Я человек субъективный.

— У болельщиков складывается ощущение, что в год столетия хочется чего-то хорошего.

— Конечно, хочется. Надо работать над улучшением спортивной составляющей.

— Вы думаете «Динамо» сохраняет еще шансы зацепиться за медали? Третье место, например.

— Такую задачу ставим, — сказал Пивоваров «СЭ».

После 23 туров «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 22 апреля команда Славиши Йокановича в гостях сыграет с «Зенитом».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Боков: «В следующем году соперничество в РПЛ будет намного жестче, чем в этом сезоне»
Булыкин: «Дзюба всем показал, что готов давать результат»
Колосков считает, что Дзюба не приблизился к Малкому по полезности в каждой игре
Гаджиев высказался о борьбе за медали РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА
Шунин назвал «Динамо» особенным футбольным клубом
Полузащитник «Динамо» Кутицкий назвал честью выступление за московский клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» рассказали об условиях аренды для клубного магазина в ГУМе

Защитник «Динамо» Даса: «Открытие клубного магазина в ГУМе — что-то невероятное!»