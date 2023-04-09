Сегодня, 14:55
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича.
— Правда ли, что для продления контракта с Йокановичем команда должна попасть в тройку?
— Мы не разглашаем условия контракта, это конфиденциальная информация. Задача на сезон у нас — попасть в тройку, — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.
8 апреля бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ (3:3).
На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков.