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Сегодня, 14:55

Пивоваров: «Задача на сезон у «Динамо» — попасть в тройку»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича.

— Правда ли, что для продления контракта с Йокановичем команда должна попасть в тройку?

— Мы не разглашаем условия контракта, это конфиденциальная информация. Задача на сезон у нас — попасть в тройку, — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

8 апреля бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ (3:3).

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-zadacha-na-sezon-u-dinamo-popast-v-trojku/
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