Пивоваров: «Задача на сезон у «Динамо» — попасть в тройку»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича.

— Правда ли, что для продления контракта с Йокановичем команда должна попасть в тройку?

— Мы не разглашаем условия контракта, это конфиденциальная информация. Задача на сезон у нас — попасть в тройку, — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

8 апреля бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ (3:3).

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков.