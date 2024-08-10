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Сегодня, 20:11

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Зенит» приобрел хороших футболистов. Можно сказать, что он стал сильнее»

Алексей Михайлов
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после поражения в матче 4-го тура РПЛ от «Зенита» (0:1) поделился мнением об игре петербуржцев.

«Зенит» стал сильнее? Они усилились в межсезонье, приобрели хороших футболистов, футболисты показывают результат. Наверное, можно сказать, что «Зенит» стал сильнее. Но и «Динамо» тоже стало сильнее. Сегодня вратарь Андрей Лунев проявил себя достаточно хорошо», — сказал Пивоваров.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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