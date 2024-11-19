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Судейство

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Пивоваров — о судействе: «Наши вопросы касаются системы, а не качества»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» поделился мнением об уровне судейства в РПЛ.

«Я многократно давал интервью, особенно в прошлом году, и говорил, что мы видим улучшение качества судейства. Мое мнение по отношению к судейству менялось в течение времени, в том числе и в сторону удовлетворенности. Те вопросы, которые поставлены сейчас, касаются именно системы судейства, а не качества.

То, что обещалось пять лет назад, на встрече с клубами было озвучено... Что была концепция, в рамках которой мы двигаемся. Мы задали вопрос о том, что сделано и что не сделано. Ответа не получили. Лига сама провела работу по анализу этого статуса. Были подняты документы. Целевые значения тех показателей, которые были заявлены. Были изучены фактические показатели за этот период и те ресурсы, которые были потрачены. Вот это было проанализировано: что обещали и что сделали», — сказал Пивоваров «СЭ».

Также генеральный директор «Динамо» отреагировал на слова председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, заявившего, что, когда все клубы будут довольны судейством, это будет «сродни высадке инопланетян».

«Высадку инопланетян мне сравнить не с чем, потому что я никогда ее не наблюдал. Могут ли вообще клубы быть довольны судейством когда-то? Они могут быть довольны динамикой», — добавил Пивоваров.

Ранее сообщалось, что правление РПЛ направило предложения по улучшению качества судейства в исполком РФС.

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