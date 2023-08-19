Гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник московского клуба уже прошел медосмотр для трансфера в испанский «Реал Сосьедад».

«По моей информации, Захарян прошел медосмотр», — сказал Пивоваров журналистам.

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

20-летний полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.