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Сегодня, 11:21

Гендиректор «Динамо» заявил, что еще нет определенности по соперникам на зимних сборах

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о соперниках московской команды на зимних сборах, которые команда проведет в Катаре и ОАЭ.

«Сыграет ли «Динамо» с европейскими командами на зимних сборах? Посмотрим, пока определенности по соперникам нет», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ московское «Динамо» находится на четвертой строчке турнирной таблицы с 27 очками.

Чемпионат России уйдет на зимний перерыв 9 декабря, а 1-й тур после возобновления сезона назначен на 28 февраля 2025 года.

Источник: РБ Спорт
РПЛ

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