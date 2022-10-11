Гендиректор «Динамо» заявил, что с «Челси» клуб не контактирует по Захаряну

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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу ситуации с интересом «Челси» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.
Пивоваров рассказал, что история с игроком не развивается и с «Челси» «Динамо» не контактирует.
— История с Захаряном продолжает развиваться?
— Нет.
— C «Челси» вы сейчас не контактируете?
— Нет, — заявил Пивоваров «РБ Спорт».
Сообщалось, что лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым и до закрытия трансферного окна.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования