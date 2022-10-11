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Сегодня, 13:35

Гендиректор «Динамо» заявил, что с «Челси» клуб не контактирует по Захаряну

Виктория Кравченко

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу ситуации с интересом «Челси» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

Пивоваров рассказал, что история с игроком не развивается и с «Челси» «Динамо» не контактирует.

— История с Захаряном продолжает развиваться?

— Нет.

— C «Челси» вы сейчас не контактируете?

— Нет, — заявил Пивоваров «РБ Спорт».

Сообщалось, что лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым и до закрытия трансферного окна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-dinamo-s-chelsi-po-zaharyanu-sejchas-ne-kontaktiruem/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
1
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