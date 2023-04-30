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Сегодня, 14:20

Гендиректор «Факела» Асхабадзе порассуждал на тему судейства в РПЛ

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какие вопросы обсуждал на встрече с главой судейского комитета РФС.

«Вопрос судейства? С нашей стороны был задан ряд глобальных вопросов. Мы не обсуждали отдельные эпизоды в играх — это бы заняло часов 15 минимум. Меня интересовали общие вопросы касаемо трактовок, назначений и внутренние вопросы, связанные с мотивацией и наказаниями за определенный ряд ошибок: как это устроено, оценка, какие действия предпринимаются, чтобы у нас статистика улучшалась.

То, что мы видим, понимаем, эмоции захватывают. Очень много людей, тренеров клубов, руководителей не понимают судейских решений. Я задал все вопросы, которые хотел задать. Получил ответы не на все вопросы. Но мы договорились, что практика посещение судейского комитета с его главой, которая уже имела место, но была сюрпризом для всех остальных по каким-то причинам, она продолжится. Каждый клуб сможет задать вопросы судейскому комитету: и главе, и представителям, разобрать», — цитирует Асхабадзе «РБ Спорт».

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

ФК Факел (Воронеж)
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