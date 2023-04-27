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Сегодня, 15:45

Асхабадзе раскритиковал работу ЭСК: «По мне, бред, что надо обращаться, чтобы получить ответы на озвученные мною вопросы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» объяснил слова спортивного директора клуба Кирилла Котова о судействе.

Ранее Котов в комментарии для «СЭ» заявил, что «Факел» не нужен премьер-лиге.

— ЭСК ни на что не влияет?

— А на что она влияет. А вы сами разбираетесь, на что она влияет? Она просто признает ошибки или не признает. Я спрашивал глобально о трактовках, назначениях, о системе поощрений и наказаний для судей, которая есть у всех. И у клубов свои есть ключевые показатели эффективности, которые мы выполняем или нет. И мы несем за это ответственность. Еще раз повторюсь, я не получил ответы на вопросы. И особенно меня умиляет заявление того же Каманцева после выхода о том, при чем здесь ЭСК, куда не подает запросы «Факел» и вопросы о том, как работает судейский комитет. Это разные вещи. Для меня является новостью, что мне, оказывается, надо обращаться в ЭСК, чтобы получить ответы на вопросы, которые я озвучил. По мне это бред, это так не работает.

— Высказывание спортивного директора Котова о том, что «Факел» не нужен РПЛ, немного взбудоражило СМИ.

— Это мысли Кирилла Николаевича. Я говорю про какие-то глобальные вещи, которые должны повлиять, чтобы улучшить работу судейского комитета, работу судей. Задал специально для этого вопросы, чтобы коллеги услышали. Кто-то, может, не задавал вопросы, кто-то стеснялся задать вопросы. Я не знаю. Другие поддержали. Кто-то начал говорить. Митрофанов высказал свою позицию. Мы получили предметную информацию касательно встреч, которые можно организовывать, общаться, разбирать эти моменты, — сказал Асхабадзе.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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