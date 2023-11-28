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Сегодня, 17:48

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Начинаем активности в рамках программ лояльности для болельщиков»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о программе лояльности для болельщиков.

«Мы уже заранее начинаем определенные активности в рамках программ лояльности для болельщиков, прежде всего к «золотникам» — тем, кто не пропустил ни одного матча «Факела». 1 декабря будет вручен первый именной сертификат на получение абонемента, который будет разыгран в рамках этого мини-турнира. Мы подчеркиваем, что болельщики, выделяющиеся среди всех исключительным посещением матчей команды, имеют привилегии», — цитирует Асхабадзе RT.

1 декабря в Воронеже состоится турнир по настольному теннису среди болельщиков, посетивших все матчи «Факела» в прошлом сезоне. Победитель соревнований получит первый абонемент для посещения игр команды на новом стадионе. Ожидается, что новая арена будет введена в эксплуатацию весной 2024 года.

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237783-ashabadze-fakel-programma-bolelschiki
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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