Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» предположил, как можно улучшить качество работы арбитров в чемпионате России.

«Если правильно и грамотно ответить на вопросы, которые я обозначил на собрании, это сделает ситуацию понятной и стабильной, — сказал Асхабадзе «СЭ». — Например, нужно ввести системы кнута и пряника, которые должны быть у всех. Главное — определиться в трактовках. Я спрашивал на общем собрании, приводил пример — не получил ответ. Нам на семинарах судьи показывают моменты и говорят: «Это пенальти, а это не пенальти». Проходит время, игра с «Химками» — происходит неудаление, которое рассмотрела ЭСК. Мы не подавали и не подаем протесты, они сами рассматривают эти моменты. Бессмысленно подавать жалобы, ЭСК должна рассматривать работу судей».

Асхабадзе также объяснил, почему клубы решили пригласить главу департамента судейства РФС Павла Каманцева на общее собрание.

«Был момент, когда не был поставлен пенальти в ворота «Химок» за то, что нам говорили на семинарах. Я этого не понимаю. Для меня трактовки непонятны. Мне также непонятны назначения судей. Это точно не компетенция ЭСК — поэтому мы и пригласили, с огромным уважением, Павла Каманцева. Клубы имеют право задавать вопросы. Давайте разбирать ошибки и улучшать работу», — добавил Асхабадзе.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.