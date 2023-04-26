Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:29

Гендиректор «Факела» на общем собрании РПЛ выступил с рядом вопросов к Каманцеву

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву. Об этом сообщает Sport24.

Как отмечает источник, главная претензия Асхабадзе — разные трактовки игровых эпизодов.

После поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата России спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов с сожалением высказался по поводу уровня судейства в РПЛ. В этой встрече в ворота «Факела» было назначено три пенальти.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в матче против «Пари НН» (1:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-26-gendirektor-fakela-na-obshchem-sobranii-rpl-vystupil-s-ryadom-voprosov-k-glave-sudeyskogo-komiteta-rfs-kamantsevu
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
Роман Асхабадзе
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Заварзин поддержал идею о новом формате чемпионата России
Балахнин — о продаже пива на стадионах: «Чем наши зрители хуже бразильских или европейских?»
Эдуард Мор: «Совершенно непонятно, чего ждать от «Спартака» в ближайших матчах»
Колосков: «С нашими судьями прям беда какая-то случилась, но это точно не предвзятость»
Пименов: «Я за расширение РПЛ, но против изменения нынешнего регламента»
Гранат — о судействе в РПЛ: «Думали, что ВАР поможет, но стало хуже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев — о правлении РПЛ: «Любой клуб может выдвинуть кандидата»

Эдуард Мор: «Совершенно непонятно, чего ждать от «Спартака» в ближайших матчах»