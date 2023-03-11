Гендиректор «Факела»: «Сегодня стадион был не спартаковский, а воронежский»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал игру команды в матче 19-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3).

«В первую очередь благодарность болельщикам, которые приехали. Сегодня стадион был не спартаковский, а воронежский. Большое спасибо команде, которая пытается вырвать очки до самого последнего и усложняет задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше, это дорогого стоит. Сегодня сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление, с точки зрения сравнения бюджетов и всего остального. Вопросов по судейству сегодня нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, но мы не жалуемся, не входим в эти детали, не плачем как многие другие», — приводит ТАСС слова гендиректора.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.