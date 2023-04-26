Асхабадзе: «ЭСК должна оценивать работу судей внутри, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мыслями о возможном упразднении Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Это точно не в моей компетенции. Мне без разницы, существует ли этот орган ЭСК, хотят люди на него время тратить или нет. Я не вижу в этом никакого смысла. Я считаю, что ЭСК должна оценивать работу судей внутри, чтобы повышать их квалификацию, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора.

Ранее Sport24 сообщал о том, что Асхабадзе на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву.