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Сегодня, 18:17

Асхабадзе: «ЭСК должна оценивать работу судей внутри, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мыслями о возможном упразднении Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Это точно не в моей компетенции. Мне без разницы, существует ли этот орган ЭСК, хотят люди на него время тратить или нет. Я не вижу в этом никакого смысла. Я считаю, что ЭСК должна оценивать работу судей внутри, чтобы повышать их квалификацию, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора.

Ранее Sport24 сообщал о том, что Асхабадзе на общем собрании клубов РПЛ выступил с рядом вопросов к главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-fakela-e-sk-dolzhna-otsenivat-rabotu-sudej-vnutri-a-ne-kluby-dolzhny-postoyanno-begat-i-zhalovat-sya/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
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