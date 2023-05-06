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Сегодня, 22:31

Гендиректор «Факела» заявил, что команде не стало легче дышать после победы над «Ростовом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хочу поздравить болельщиков с победой — это, наверное, самый многочисленный выезд. «Факел» был, есть и будет ради болельщиков. Это команда, которая движется вперед исключительно благодаря болельщикам. Стало ли легче дышать после двух подряд выездных побед? Нет, но мы движемся вперед. Еще есть игры, мы находимся в зоне риска. Мы будем биться до конца — никто этого не отменял. Один, максимум два выходных, которые тренер решит дать, и потом снова в бой», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

«Факел» после 26 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на новый сезон, составляет одно очко.

В 27-м туре «Факел» на своем поле 14 мая встретится с «Пари НН».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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