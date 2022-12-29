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Сегодня, 16:34

Гендиректор «Химок» — о возможном переходе Лантратова в «Локомотив»: «Пока не о чем говорить»

Мария Гусева
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Гендиректор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что вратарь Илья Лантратов перейдет в «Локомотив».

«Лантратов переходит в «Локомотив»? Давайте, когда эта информация будет соответствовать действительности, мы подтвердим официально. Сейчас пока не о чем говорить», — цитирует Sport24 Оленева.

27-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года. Он провел за команду 95 матчей, пропустил 127 мячей и 33 раза отыграл на ноль.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Николай Оленев
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