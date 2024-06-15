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Сегодня, 11:35

Гендиректор «Химок» о возможном назначении Артиги: «У нас еще Талалаев из отпуска не вернулся»

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении испанца Франка Артиги на пост главного тренера подмосковной команды.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«В начале недели была информация, что главным тренером Химок назначен Слишкович, теперь Артига. А у нас еще Талалаев из отпуска не вернулся. Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», — сказал Оленев «СЭ».

Андрей Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

10 июля журналист Иван Карпов сообщил, что Талалаев покинет свой пост. Позднее генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» эту информацию.

Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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