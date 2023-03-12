Гендиректор «Химок» ответил на вопрос об отсутствии Гулиева в составе на матч с «Зенитом»

Сегодня, 14:04
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос об отсутствии Аяза Гулиева в составе команды на матч РПЛ с «Зенитом».
«Почему второй матч отсутствует Гулиев? Тренерский штаб принимает решения по составу», — приводит слова Оленева Sport24.
Ранее стало известно, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Из-за этого клуб рассматривает возиожность увольнение российского специалиста.
«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
На данный момент счет в матче «Химки» — «Зенит» 0:0.