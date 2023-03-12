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Сегодня, 14:04

Гендиректор «Химок» ответил на вопрос об отсутствии Гулиева в составе на матч с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос об отсутствии Аяза Гулиева в составе команды на матч РПЛ с «Зенитом».

«Почему второй матч отсутствует Гулиев? Тренерский штаб принимает решения по составу», — приводит слова Оленева Sport24.

Ранее стало известно, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Из-за этого клуб рассматривает возиожность увольнение российского специалиста.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

На данный момент счет в матче «Химки» — «Зенит» 0:0.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-12-gendirektor-khimok-pochemu-vtoroy-match-otsutstvuyet-guliyev-trenerskiy-shtab-prinimayet-resheniya-po-sostavu
Аяз Гулиев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Николай Оленев
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