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Гендиректор «Химок» сообщил, что Глушаков и Гогуа были уведомлены о расторжении контрактов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» прокомментировал расторжение контрактов с защитником Седриком Гогуа и полузащитником Денисом Глушаковым.

Ранее агент Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что «Химки» не имели права расторгать контракт с защитником в одностороннем порядке.

Также «СЭ» стало известно, что Глушаков не расторгал контракт с клубом, но пресс-служба уведомила о его уходе.

«Нет никаких проблем. Все игроки были надлежащим образом уведомлены о расторжении. С Гогуа и его представителями мы находимся на связи. Он сейчас за границей. Были определенные сложности с визой и прибытием в Россию для подписания соответствующих бумаг. Он сейчас ищет команду. Думаю, он продолжит выступление либо в России, либо в Европе, откуда у него есть предложения», — сказал Брехов «СЭ».

Гогуа выступал за «Химки» с лета прошлого года. В составе подмосковного клуба ивуариец провел 3 матчах в РПЛ и одну игру в Кубке России.

В сезоне-2024/25 Глушаков принял участие в 8 матчах «Химок» и не отличился результативными действиями.

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Денис Глушаков
Седрик Гогуа
РПЛ
ФК Химки
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