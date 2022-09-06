Гендиректор «Химок» Ульянов опроверг свой уход из клуба

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг свой уход из клуба.

«Я передаю дела, не подтверждал, что ухожу из клуба. Есть же разные должности. Я передаю дела как генеральный директор. Что будет дальше — посмотрим. Больше ничего другого не говорил! Придумали же, что я до 10 сентября уйду. Будет совет учредителей, на котором все решится. Все, что ни делается, все на благо команды», — сказал Ульянов «СЭ».

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ранее заявил «СЭ», что совет учредителей клуба будет принимать решение о дальнейшей деятельности Ульянова.

Генеральным директором «Химок» с 8 июня 2022 года является бывший спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. На этом посту он сменил Владимира Габулова, который 5 мая по семейным обстоятельствам оставил эту должность.