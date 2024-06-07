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Сегодня, 10:53

Гендиректор «Крыльев» Андреев выступил за сокращение команд, которые могут подняться в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев выступил за сокращение команд, которые могут подняться в РПЛ.
«Я за то, чтобы сократить количество команд в стыковых матчах. Учитывая то, что в РПЛ играет 16 команд, считаю, что 4 команды из ФНЛ — это много для входа», — приводит слова Андреева Sport24.

По итогам сезона из ФНЛ в РПЛ вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», который в переходных матчах победил «Урал». «Пари НН» сохранил прописку в чемпионате России, обыграл «Арсенал».

Источник: https://sport24.ru/football/news-654010-gendirektor-krylyev-sovetov-vystupil-za-sokrashcheniye-chisla-komand-kotoryye-mogut-podnyatsya-v-rpl
ФК Крылья Советов (Самара)
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