Гендиректор «Крыльев» объяснил свою шутку про встречу «Спартака» с Собяниным: «Это самоирония»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал «СЭ» свою шутку про последствия для «Спартака» поражения в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).

«Думаю, на мою шутку не обиделись. Не видел ни одного негативного комментария или отношения к этому посту. Все точно должны были понять, что это самоирония», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

Ранее Тер-Абрамян во время матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) написал в Telegram-канале: «Говорят, что если матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) закончится как сейчас (0:2), то москвичей в ближайшие дни ждет встреча с Собяниным, а потом и с болельщиками на базе».