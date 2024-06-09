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Сегодня, 20:32

Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев хочет повторить успех «Лестера»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал изменения состава команды в межсезонье.

«Кого из игроков было обиднее всего терять? Таких футболистов много. Посмотрите, сколько игроков за последние 3 года ушло из «Крыльев». Если бы они остались, то команда играла бы более стабильно и была бы выше в таблице», — приводит Sport24 слова Андреева.

Также он предположил, смогли бы «Крылья» бороться за чемпионство, если бы лидеры не покидали команду.

«Все может быть. Чтобы быть чемпионом, у тебя на каждой позиции должны быть игроки сильнее, чем у конкурентов. На чемпионство в России претендуют 3-5 команд. Бывают исключения, тот же «Лестер». Мы очень хотим, чтобы такое произошло с «Крыльями», — цитирует Андреева Sport24.

По итогам сезона-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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