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15 апреля, 11:40

Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян ответил на вопрос о погашении долга перед дочерней компанией «Ростеха»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с «СЭ» высказался о долге клуба перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капиталом».

«Я бы не спешил с выводами. Мы ведем переговоры и готовим информацию, как мы видим решение ситуации, в какой перспективе. Надеюсь, что до суда у нас будет сформированная позиция. С «РТ-Капиталом» есть связь. Здесь вопрос договоренности о правильных условиях. Для того чтобы пройти лицензирование, нужно будет подтверждать ситуацию по «РТ-Капиталу» и тому, как мы будем решать этот вопрос. Есть несколько возможных вариантов развития ситуации, при которых мы пройдем лицензирование и договоримся с компанией о поэтапном погашении долга», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

27 января председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб частично погасил долг перед «РТ-Капиталом».

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ФК Крылья Советов (Самара)
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